Il Napoli si prepara per l’ultima trasferta della stagione con l’obiettivo di assicurarsi la qualificazione alla Champions League. La squadra cerca di recuperare fiducia in attacco, dopo alcune giornate in cui i risultati offensivi sono risultati deludenti. La partita rappresenta anche un momento importante per consolidare il piazzamento in classifica e evitare rischi di perdere posizioni in classifica. La trasferta si svolgerà in un clima di attesa e concentrazione, con la speranza di ottenere un risultato positivo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Scatto e riscatto. Il Napoli arriva all’ultima trasferta stagionale con l’obiettivo di blindare la qualificazione Champions e ritrovare le certezze offensive smarrite nelle ultime settimane. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la squadra di Conte è partita al completo verso il ritiro di Calambrone, fatta eccezione per Politano, squalificato ma comunque aggregato al gruppo, e Lukaku, già in Belgio per preparare il Mondiale con la propria nazionale. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, sarà ancora una volta Hojlund il riferimento offensivo del Napoli contro il Pisa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, scatto e riscatto”

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