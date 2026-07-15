Tiago Pinto avrebbe raggiunto un accordo con il Bournemouth per il trasferimento di Antonio Silva. Il difensore centrale portoghese è quindi vicino a lasciare il club e trasferirsi in Premier League. Il Milan aveva già ceduto Gonçalo Ramos e Mario Gila, e ora sembra concentrato sull’acquisto di un altro difensore centrale e di un centrocampista.

Dopo Gonçalo Ramos e Mario Gila, il mercato in entrata del Milan si muove essenzialmente su due binari: un altro difensore centrale e un centrocampista. Per quanto riguarda la retroguardia sono quattro nomi accostati recentemente ai rossoneri: Antonio Silva, Gonçalo Inacio, Tiago Gabriel più il sogno Virgil Van Dijk., Dalla lista bisogna togliere Antonio Silva che, dopo aver rifiutato il rinnovo del Benfica, sta per volare in Premier League. Le Aquile portoghesi hanno infatti dato il via libera a trattare al Bournemouth, che è vicinissimo a chiudere l'affare. Il ds degli inglesi Tiago Pinto, ex Roma, ha effettuato un vero e proprio blitz trovando l'accordo con Jorge Mendes, agente del difensore classe 2003, ora mancano solo i dettagli tra club. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Tiago Pinto soffia Antonio Silva al Milan: vicino alla firma con Bournemouth

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