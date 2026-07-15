Il difensore portoghese Antonio Silva, 22 anni, era vicino a trasferirsi al Milan, ma alla fine è stato raggiunto un accordo con il Bournemouth. Il club inglese sta finalizzando un acquisto dal Benfica versando circa 20 milioni di euro. Dopo aver trattato con il Milan, Silva sembra ora destinato a cambiare maglia, lasciando il club portoghese in scadenza di contratto.

Dopo Gonzalo Ramos e Gila, i rossoneri sembrano vicini al terzo acquisto e, invece, hanno dovuto alzare bandiera bianca. Antonio Silva, ventiduenne difensore portoghese, in scadenza di contratto con il Benfica, pare ormai ad un passo dal Bournemouth, pronto a versare 20 milioni di euro nelle casse del club lusitano. IL BOURNEMOUTH CHIUDE PER ANTONIO SILVA, MILAN BEFFATO Il difensore portoghese si trasferirà alla corte delle Cherries firmando un contratto quinquennale. Il passaggio però potrebbe non avvenire subito, bensì slittare di qualche settimana, visto che il Benfica, per il primo match dei preliminare di Champions League, avrà a disposizione solo Lenglet e Gabriel Indio come centrale, considerata l’assenza di Arajuio, ancora in vacanza dopo il Mondiale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Sport.periodicodaily.com - Milan, sfuma Antonio Silva: il difensore portoghese vicino alla firma con il Bournemouth

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tiago Pinto soffia Antonio Silva al Milan: vicino alla firma con BournemouthTiago Pinto avrebbe raggiunto un accordo con il Bournemouth per il trasferimento di Antonio Silva.

È un Milan sempre più portoghese: dopo Gonçalo Ramos, si avvicina Antonio SilvaIl Milan si avvicina ad acquisire un difensore portoghese, dopo aver già ingaggiato un attaccante proveniente dal Portogallo.

Temi più discussi: Milan, pessime notizie: Antonio Silva sfuma, è diretto al Bournemouth. Le ultime; Calciomercato Milan, pronti all’affondo finale per Antonio Silva; Éderson-Man United sfumato, si inserisce il Milan? Primo contatto rossonero, la situazione; Tottenham su Leao: Fabrizio Romano rivela cosa c'è di vero sull'interesse degli Spurs per il 10 del Milan.

Dal Portogallo: Milan, sfuma Antonio Silva: il difensore è vicino al BournemouthLISBONA (PORTOGALLO) - Antonio Silva si allontana sempre di più dal Milan. Secondo l'edizione online di 'A Bola' il 22enne centrale portoghese, in scadenza di contratto con il Benfica tra un anno e og ... msn.com

Milan, pessime notizie: Antonio Silva sfuma, è diretto al Bournemouth. Le ultimeAntonio Silva è tornato a farsi strada nei pensieri del Milan e in particolare di Ruben Amorim, che lo aveva indicato come uno dei due profili su cui concentrarsi insieme a Gonçalo Inacio. tuttomercatoweb.com