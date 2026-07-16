Cornelia trovata morta dopo 2 mesi in camera da letto | in casa un tesoro di 137mila euro in contanti
A Cingoli, un appartamento è stato aperto dopo due mesi dalla morte di una donna di 65 anni, trovata senza vita nella sua camera da letto. La donna era deceduta da almeno due mesi e si è reso necessario un intervento di bonifica post-mortem. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti circa 137 mila euro in contanti. La scena è stata scoperta da chi ha aperto l’appartamento dopo il lungo periodo di inattività.
Cingoli, 16 luglio 2026 – Entrano nell’appartamento di Cornelia Daniela Merz, la 65enne trovata senza vita in camera da letto, deceduta da almeno due mesi per un delicato intervento di bonifica post-mortem. Ma scoprono un tesoro di 136.900 euro in banconote, ordinate dentro alcune buste bianche e riposte qua e là, tra i ricordi di una vita. È quanto accaduto a due tecnici della Ekonore, azienda specializzata con sede legale a Milano e sede operativa a Viareggio, in trasferta a Cingoli. In un casolare di Troviggiano. L’intervento di bonifica. L’intervento della ditta per la bonifica e la sanificazione dell’appartamento dopo il lutto è stato richiesto nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Donna trovata senza vita nel letto: era morta da due mesi, in casa c'erano marito e figlio
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