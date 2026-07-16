Cornelia trovata morta dopo 2 mesi in camera da letto | in casa un tesoro di 137mila euro in contanti

Notizia in breve

A Cingoli, un appartamento è stato aperto dopo due mesi dalla morte di una donna di 65 anni, trovata senza vita nella sua camera da letto. La donna era deceduta da almeno due mesi e si è reso necessario un intervento di bonifica post-mortem. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti circa 137 mila euro in contanti. La scena è stata scoperta da chi ha aperto l’appartamento dopo il lungo periodo di inattività.