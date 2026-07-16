Una donna di 65 anni è stata trovata morta nella sua casa a Cingoli, dove si trovavano anche 137mila euro in contanti. La scoperta è avvenuta dopo due mesi dalla morte, che si ritiene sia avvenuta dopo un intervento di bonifica post-mortem. I soccorsi sono entrati nell’appartamento e hanno trovato il corpo senza vita della donna. La causa della morte non è ancora stata chiarita.

Cingoli, 16 luglio 2026 – Entrano nell’appartamento di Cornelia Daniela Merz, la 65enne trovata senza vita in camera da letto, deceduta da almeno due mesi per un delicato intervento di bonifica post-mortem. Ma scoprono un tesoro di 136.900 euro in banconote, ordinate dentro alcune buste bianche e riposte qua e là, tra i ricordi di una vita. È quanto accaduto a due tecnici della Ekonore, azienda specializzata con sede legale a Milano e sede operativa a Viareggio, in trasferta a Cingoli. In un casolare di Troviggiano. L’intervento della ditta per la bonifica e la sanificazione dell’appartamento dopo il lutto è stato richiesto nei giorni scorsi. Gli operatori hanno reagito con assoluta lucidità e integrità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovata morta dopo due mesi, in casa un tesoro di 137mila euro in contanti

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Donna trovata senza vita nel letto: era morta da due mesi, in casa c'erano marito e figlio

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