Una donna di 65 anni è morta nella sua casa a Cingoli circa due mesi fa. Il corpo è stato trovato dai tecnici di un’azienda toscana durante un intervento di bonifica. La donna è stata lasciata sul letto dal marito e dal figlio, che non si sono più presi cura di lei in questo periodo. Nell’abitazione sono stati trovati anche un tesoretto. La morte risale a circa due mesi prima del ritrovamento.

CINGOLI - Una scoperta sorprendente quella fatta da due tecnici di un’azienda toscana impegnati nelle operazioni di bonifica dell’abitazione di Cingoli in cui lo scorso 17 giugno era stata trovata morta una donna di 65 anni, il cui decesso risale a circa due mesi prima. Durante l’intervento di sanificazione, nei giorni scorsi, sono saltati fuori ben 136.900 euro in contanti. Protagonisti due dipendenti della Ekonore, azienda con sede operativa a Viareggio. Le banconote erano state trovate all’interno di buste bianche, riposte in vari luoghi dell’abitazione. A dir poco sorpresi dalla scena che si sono trovati davanti ai loro occhi, i due tecnici hanno immediatamente contattato il titolare della ditta. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Cornelia muore a casa, figlio e marito la lasciano sul letto due mesi: nell'abitazione a Cingoli trovato anche un tesoretto

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Figlio e marito non accettano la sua morte: il corpo di Cornelia lasciato sul letto di casa 2 mesi

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Cingoli, figlio e marito non accettano la sua morte: il corpo di Cornelia Merz lasciato sul letto di casa per due mesi. Era in avanzato stato di composizioneIl corpo di una donna è rimasto sul letto di casa per oltre due mesi, lasciato dal marito e dal figlio che non accettavano la sua morte.

Tenuta sul letto di casa da marito e figlio ma la donna era morta da due mesi: terribile scoperta a CingoliUna donna è stata trovata morta da circa due mesi in un casolare rurale a Troviggiano, frazione di Cingoli, in provincia di Macerata.