Due agenti della polizia locale sono stati feriti durante un intervento sabato a Castellarano. Il gruppo consiliare ‘Centro Sinistra per l’Unione’ ha espresso vicinanza e solidarietà agli agenti coinvolti.

Anche il gruppo consiliare ‘Centro Sinistra per l’Unione’ dell’Unione Tresinaro Secchia esprime la "propria totale vicinanza e la più sincera solidarietà" agli agenti della polizia locale rimasti feriti sabato a Castellarano durante un intervento. Gli agenti erano stati aggrediti da un automobilista che aveva causato un incidente stradale, ma era poi fuggito. "Gli operatori hanno affrontato una situazione complessa e sono rimasti feriti durante le operazioni", ricordano in una nota dal gruppo di centrosinistra sottolineando inoltre "il coraggio e la professionalità dimostrati dagli agenti nel loro operato quotidiano al servizio della comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Coraggio e professionalità: vicini agli agenti feriti"

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