Impegno e professionalità encomi e lodi per gli agenti della polizia | i premiati

Da ternitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli agenti della polizia di Stato di Terni hanno ricevuto premi e riconoscimenti dal questore durante una cerimonia ufficiale. La consegna si è svolta alla presenza delle autorità locali, che hanno ringraziato il personale per l'impegno e la dedizione dimostrati nel servizio quotidiano. I riconoscimenti sono stati assegnati a coloro che si sono distinti per professionalità e attenzione al pubblico, in un evento che ha celebrato il lavoro di squadra e la dedizione degli agenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il questore di Terni, Michele Abenante ha consegnato alcuni riconoscimenti professionali al personale della polizia di Stato che si è distinto per l’impegno e la professionalità dimostrati nel servizio.Nel corso della cerimonia – che si è svolta questa mattina, 26 maggio - sono stati consegnati. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Festa della Polizia ad Arezzo: premiati gli agenti distintisi in servizioAd Arezzo si è svolta al Teatro Petrarca la cerimonia per il 174° anniversario della Polizia di Stato, con la partecipazione delle autorità e del...

Temi più discussi: Dalla caccia ai jihadisti al tesoro di Albaro: Genova premia i suoi poliziotti eroi. Per i veterani le medaglie di commiato; Alcol e droga alla guida: raddoppiano le violazioni a Pistoia; A Palazzo Doria Spinola la cerimonia di consegna delle Medaglie di Commiato della Polizia di Stato; Grottaferrata celebra il servizio alla comunità: consegnati gli encomi Donna in Divisa e Cittadino in Divisa.

Encomio Consiglio Marche per testimoni impegno e professionalitàNuova cerimonia di conferimento degli encomi del Consiglio regionale a Palazzo delle Marche. Un riconoscimento a chi, ogni giorno, con il proprio lavoro e la propria attività testimonia impegno, ... ansa.it

Grottaferrata celebra il servizio alla comunità: consegnati gli encomi Donna in Divisa e Cittadino in DivisaA Grottaferrata una mattinata dedicata ai valori del servizio, della solidarietà e dell’impegno civile. Nella sala conferenze di Palazzo Grutter si è ... castellinotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web