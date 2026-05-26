Impegno e professionalità encomi e lodi per gli agenti della polizia | i premiati

Notizia in breve

Gli agenti della polizia di Stato di Terni hanno ricevuto premi e riconoscimenti dal questore durante una cerimonia ufficiale. La consegna si è svolta alla presenza delle autorità locali, che hanno ringraziato il personale per l'impegno e la dedizione dimostrati nel servizio quotidiano. I riconoscimenti sono stati assegnati a coloro che si sono distinti per professionalità e attenzione al pubblico, in un evento che ha celebrato il lavoro di squadra e la dedizione degli agenti.