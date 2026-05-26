Impegno e professionalità encomi e lodi per gli agenti della polizia | i premiati
Gli agenti della polizia di Stato di Terni hanno ricevuto premi e riconoscimenti dal questore durante una cerimonia ufficiale. La consegna si è svolta alla presenza delle autorità locali, che hanno ringraziato il personale per l'impegno e la dedizione dimostrati nel servizio quotidiano. I riconoscimenti sono stati assegnati a coloro che si sono distinti per professionalità e attenzione al pubblico, in un evento che ha celebrato il lavoro di squadra e la dedizione degli agenti.
Il questore di Terni, Michele Abenante ha consegnato alcuni riconoscimenti professionali al personale della polizia di Stato che si è distinto per l’impegno e la professionalità dimostrati nel servizio.Nel corso della cerimonia – che si è svolta questa mattina, 26 maggio - sono stati consegnati. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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