AS Roma i sindacati | Impiegati con alte professionalità trasferiti da Trigoria agli store per spingerli alle dimissioni
Oltre trenta impiegati, tra cui molte donne, sono stati spostati dagli uffici di Trigoria agli store della squadra. I sindacati denunciano che alcuni di loro, professionisti con alte qualifiche, sarebbero stati trasferiti per spingerli alle dimissioni. L'allarme riguarda anche il rischio di licenziamenti mascherati, con i lavoratori messi in panchina senza motivazioni chiare. Lo stato di agitazione è stato dichiarato da più sigle sindacali.
Turbolenze all'interno dello staff della A. S. Roma: «Oltre trenta lavoratrici e lavoratori messi in panchina. Il rischio è che si tratti di licenziamenti mascherati» è l'allarme lanciato da più di una sigla sindacale, annunciando lo stato di agitazione dei dipendenti. Il nodo è il seguente: oltre trenta assunti dalla società, impiegati da anni a Trigoria in ruoli amministrativi, organizzativi e di supporto, sono stati trasferiti nei Roma Store con mansioni completamente diverse da quelle finora svolte. Dal pc e dalle riunioni di coordinamento ai servizi al cliente. Per Filcams Cgil Roma e Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e UILTuCS Roma e Lazio «un grave demansionamento che potrebbe configurare, nei fatti, un percorso di "licenziamento mascherato"». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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