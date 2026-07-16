Il Paris FC ha riscattato il difensore italiano dall'Hellas Verona per 20 milioni di euro e gli ha offerto un contratto di cinque anni. Coppola, che negli ultimi sei mesi ha giocato con il club parigino in prestito, ha disputato 14 partite tra Ligue 1 e Coupe de France. La società ha ufficializzato l'acquisto, confermando la permanenza del giocatore in Francia.

Paris FC, colpo Diego Coppola: riscatto da 20 milioni e contratto quinquennale per l’ex Hellas Verona. Diego Coppola resta in Francia. Il Paris FC ha ufficializzato il riscatto del difensore italiano, che negli ultimi sei mesi aveva vestito la maglia del club parigino in prestito, collezionando 14 presenze tra Ligue 1 e Coupe de France. Una parentesi breve ma convincente, sufficiente per spingere la società francese a investire in modo deciso sul suo profilo. Per Coppola si chiude così anche la parentesi con il Brighton, che lo aveva acquistato un anno fa dall’Hellas Verona per 12 milioni di euro. L’avventura inglese non ha avuto il tempo di decollare, ma il difensore ha trovato continuità e spazio in Francia, convincendo il Paris FC a puntare su di lui in maniera definitiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Coppola resta in Francia: il Paris FC lo riscatta per 20 milioni, contratto quinquennale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Manchester United, colpo Tielemans: investiti 36 milioni per il belga, contratto quinquennale

San Antonio rinnova Wembanyama: contratto quinquennale da 220 milioni per il futuro NBA.Victor Wembanyama ha firmato un contratto di cinque anni con gli Spurs di San Antonio, del valore di 220 milioni di dollari.