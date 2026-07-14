Il Manchester United ha concluso l'acquisto di Tielemans per 36 milioni di euro. Il centrocampista belga ha firmato un contratto di cinque anni con il club. L'operazione si inserisce nelle mosse di mercato del club in vista della prossima stagione. Il giocatore sarà il punto di riferimento nel reparto mediano. La società ha annunciato ufficialmente l'accordo, che comprende anche dettagli sul contratto e sulla durata.

Manchester United, Tielemans è il nuovo colpo da 36 milioni: il belga firma per cinque anni e diventa il perno del nuovo centrocampo. Il Manchester United continua a muoversi con decisione sul mercato estivo. Dopo aver chiuso l’arrivo di Andrey Santos, operazione nata in seguito al mancato accordo per Ederson dell’Atalanta, il club inglese ha ufficializzato uno dei colpi più significativi della propria campagna acquisti: Youri Tielemans è un nuovo giocatore dei Red Devils. Il centrocampista belga lascia l’ Aston Villa dopo due stagioni e approda a Old Trafford in un trasferimento da 36 milioni di sterline, cifra che testimonia quanto il club punti su di lui per rilanciare il reparto nevralgico della squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Manchester United, colpo Tielemans: investiti 36 milioni per il belga, contratto quinquennale

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