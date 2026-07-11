Victor Wembanyama ha firmato un contratto di cinque anni con gli Spurs di San Antonio, del valore di 220 milioni di dollari. L’accordo conferma la volontà del giocatore di rimanere nella squadra per il prossimo quadriennio. La firma è stata ufficializzata e garantisce al giocatore un impegno contrattuale fino alla stagione 2028. La durata e l’importo del contratto sono stati comunicati senza ulteriori dettagli su clausole o condizioni specifiche.

Victor Wembanyama e San Antonio: Un Futuro Brillante Insieme. SAN ANTONIO (USA) (ITALPRESS) – È ufficiale: Victor Wembanyama e gli Spurs di San Antonio continueranno il loro viaggio insieme per le prossime cinque stagioni. Il talentuoso centro francese ha firmato un contratto da 252 milioni di dollari (circa 220 milioni di euro), il massimo previsto per un giocatore al primo rinnovo dopo aver completato il contratto da rookie. Questo accordo, come riportato da ESPN, include anche una player-option per la quinta stagione, dando a Wembanyama la libertà di scegliere il suo futuro alla fine dell’accordo. Scendendo nei dettagli del contratto, Wembanyama ha optato per un massimo del 25% del salary cap, invece del 30% previsto dal supermax. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - San Antonio rinnova Wembanyama: contratto quinquennale da 220 milioni per il futuro NBA.

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Spurs Bounce Back In Game 3 To Make Finals Very Interesting

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