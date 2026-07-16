Gli atleti italiani di Skeet e Trap gareggiano a Hangzhou nella quarta prova di Coppa del Mondo ISSF. Le finali si svolgono oggi e saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo TV, canale di Sportface TV sulla piattaforma OTT.

Gli azzurri di Skeet e Trap saranno impegnati a Hangzhou per la quarta e ultima prova di Coppa del Mondo ISSF. Tutte le finali saranno trasmesse su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Il tiro sportivo internazionale si sposta in Cina per la quarta e ultima Coppa del Mondo ISSF di Tiro a Volo e Tiro a Segno. Dopo la tappa di Lonato del Garda, gli azzurri sono attesi a Hangzhou, nella provincia di Zhejiang, dove le gare si svolgeranno al Fuyang Yinhu Sports Centre. L’evento vedrà al via 684 iscritti in rappresentanza di 58 Paesi. Per l’Italia saranno impegnate le squadre di Skeet e Trap. Tutte le finali saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Coppa del Mondo ISSF in Cina: finali in diretta su Tiro a Volo TV

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