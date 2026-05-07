Tiro a Volo CdM Almaty | sabato le finali di Trap e domenica il Mixed Team Tutto in diretta su Tiro a Volo TV

Sabato 9 maggio si svolgeranno le finali di Trap maschile e femminile al CdM di Tiro a Volo ad Almaty, con in pedana atleti come De Filippis, Fabbrizi, Pellielo, Stanco, Littamè e Caporuscio. Le gare saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo TV, con le finali maschili a partire dalle 12:30 e quelle femminili subito dopo. La domenica 10 maggio si terranno i medal matches del Mixed Team, con inizio alle 13:00.

De Filippis, Fabbrizi e Pellielo in pedana nel maschile, Stanco, Littamè e Caporuscio nel femminile. Sabato 9 maggio le finali dalle 12:30, domenica 10 i medal matches del Mixed Team dalle 13:00. Live su Sportface TV. Dopo lo spettacolo dello Skeet — che ha regalato l’oro e il record del mondo di Rossetti e il bronzo di Bartolomei — la Coppa del Mondo ISSF di Almaty entra nella sua fase conclusiva con la Fossa Olimpica. Gli appuntamenti da non perdere sono sabato 9 maggio, con le finali di Trap maschile e femminile, e domenica 10 maggio con i medal matches del Mixed Team: entrambi trasmessi in diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: Tiro a volo, CdM Junior Il Cairo: Ungheria d’oro nel Mixed Trap, azzurri fuori dalla finale Leggi anche: Tiro a Volo, CdM Almaty: Rossetti e Bartolomei in corsa per le finali di Skeet. En-plein per Pittini nel Ranking Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tiro a volo: Cdm, oro con record per Rossetti, bronzo per Bartolomei; Tiro a Volo, CdM Almaty: Rossetti e Bartolomei in corsa per le finali di Skeet. En-plein per Pittini nel Ranking; Tiro a volo Martina Bartolomei approda in finale nello skeet ad Almaty; Coppa del Mondo Almaty 2026, Rossetti oro e record del mondo nello Skeet: le emozioni su Tiro a Volo TV. Tiro a Volo, CdM Almaty: Bartolomei bronzo nello Skeet femminile, primo podio individuale in Coppa del MondoL'azzurra dell'Aeronautica Militare si conferma dopo la qualificazione chiusa al terzo posto e sale sul podio con 27/32. Oro alla kazaka Orynbay con record del ... sportface.it Tiro a Volo, CdM Almaty: Rossetti e Bartolomei in corsa per le finali di Skeet. En-plein per Pittini nel RankingIl campione olimpico chiude la prima giornata con 74/75, secondo assoluto. Bartolomei seconda tra le donne con 71/75 alle spalle dell'azera Jafarova. Domani all ... sportface.it Ad Almaty (KAZ) si è appena concluso il primo giorno di qualificazioni della gara di Skeet Individuale della Coppa del Mondo ISSF Ottimo avvio di gara per Gabriele Rossetti al maschile, andato a riposo con 74/75, e Martina Bartolomei al femminile, che d - facebook.com facebook