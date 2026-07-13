Francesca Durighel vicepresidente di Coop Alleanza 3.0
Il Consiglio di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0 ha approvato un nuovo assetto della governance durante la seduta del 9 luglio. È stata nominata vicepresidente vicaria, sostituendo il precedente modello con doppia vicepresidenza.
MILANO – Il Consiglio di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0, nella seduta del 9 luglio, ha approvato un nuovo assetto della governance della Cooperativa, nominando Francesca Durighel vicepresidente vicaria, superando così il modello precedente, basato su una doppia vicepresidenza. La nomina di Durighel, classe 1983, in Cooperativa dal 2022, rappresenta un ulteriore passo nel rinnovamento della governance, che evolve verso un modello più snello ed efficiente, rafforzando l’identità cooperativa. Durighel, con la nomina a Vicaria, rafforza le deleghe già in suo possesso relative allo alla sostenibilità e partnership Esg, sviluppo delle... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Francesca Durighel vicepresidente Coop Alleanza 3p0
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