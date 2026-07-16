controlli sul territorio due patenti ritirate e un giovane denunciato

Durante il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno intensificato i controlli sul territorio, ritirando due patenti di guida e denunciando un giovane. La presenza delle forze dell’ordine è stata rafforzata in risposta alla partecipazione numerosa agli eventi musicali locali. Questi interventi sono stati effettuati per garantire la sicurezza pubblica e mantenere l’ordine durante le manifestazioni.

Un fine settimana caratterizzato da una grande partecipazione agli eventi musicali organizzati nel territorio eugubino ha richiesto un rafforzamento dei controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Gubbio. L’intensificarsi delle presenze, soprattutto nelle ore serali e notturne, ha portato i militari a predisporre un articolato dispositivo di vigilanza con l’obiettivo di garantire l’ordine pubblico, prevenire comportamenti illeciti e assicurare la regolare circolazione stradale nelle zone maggiormente interessate dall’afflusso di persone. Nel corso del weekend sono state identificate complessivamente 168 persone e sottoposti a verifica 95 veicoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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