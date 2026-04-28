Rivergaro controlli dei carabinieri al Grill Contest | due denunce e tre patenti ritirate

Durante il fine settimana a Rivergaro, i carabinieri hanno rafforzato i controlli in zona in occasione del “Grill Contest”, una manifestazione molto frequentata. Durante i servizi, sono state identificate alcune persone e sono state effettuate verifiche sulle patente di guida. Due persone sono state denunciate e tre patenti sono state ritirate a causa di violazioni riscontrate durante i controlli.

Weekend di controlli intensificati a Rivergaro in occasione del “Grill Contest”, manifestazione che ha richiamato numerosi partecipanti e attorno alla quale i carabinieri della Compagnia di Bobbio, insieme al Radiomobile e ai militari della Stazione di Rivergaro, hanno predisposto servizi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Benevento, controlli dei Carabinieri nel weekend: denunce, sequestri e patenti ritirate Salsomaggiore, maxi controlli dei carabinieri: 2 attività sanzionate, 7 denunce e 9 patenti ritirateNei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, hanno effettuato... Aggiornamenti e dibattiti Il Grill Contest compie dieci anni: 7 giorni e 2 weekend di festival a RivergaroIl Grill Contest è organizzato da Riverlife Aps, associazione che da 10 anni cura e sviluppa il festival, coinvolgendo oggi oltre 150 volontari distribuiti nelle 7 giornate di evento. Un lavoro ... ilpiacenza.it Il Grill Contest compie 10 anni e torna lungo il Trebbia a RivergaroTorna il Grill Contest di Rivergaro (Piacenza) e lo fa con un’edizione speciale: quella del decimo anniversario. Un traguardo importante per uno degli ... piacenzasera.it