Contro le logiche delle guerre e gli attacchi Usa | l’Italia non può tradire i principi della Corte penale internazionale

Da lanotiziagiornale.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 17 luglio, Giornata della giustizia penale internazionale, si registra l’annuncio di nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti contro la Corte penale internazionale. Il segretario di Stato americano ha dichiarato una campagna di pressione sugli Stati che sostengono l’organismo, in contrasto con le logiche delle guerre e degli attacchi degli Usa. L’Italia, in questa giornata, ribadisce di non poter tradire i principi della Corte.

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L’annuncio del segretario di Stato americano Marco Rubio di una campagna contro la Corte penale internazionale, con nuove sanzioni e pressioni sugli Stati che la sostengono, non farà passare inosservato questo 17 luglio, Giornata della giustizia penale internazionale e anniversario dello Statuto di Roma. La reazione dell’Unione europea, che ha riaffermato il proprio sostegno alla Corte e definito “inaccettabili” gli attacchi contro la sua indipendenza, dimostra come sia in gioco molto più del destino di un’istituzione giudiziaria: è in discussione l’intero assetto dell’ordine giuridico internazionale minacciato dall’ultima potenza ‘revisionista’, gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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