Trump guerra aperta alla Corte penale internazionale | È una minaccia per gli Usa

Notizia in breve

L’amministrazione Trump ha annunciato una campagna per contrastare la Corte penale internazionale, definendola una minaccia per la sovranità degli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato ha comunicato che il segretario di Stato ha avviato iniziative mirate a smantellare questa presunta minaccia. La notizia è stata diffusa lunedì e riguarda un intervento diretto contro l’attività della Corte, considerata dall’amministrazione come un ostacolo per gli interessi nazionali.