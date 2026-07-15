Trump guerra aperta alla Corte penale internazionale | È una minaccia per gli Usa
L’amministrazione Trump ha annunciato una campagna per contrastare la Corte penale internazionale, definendola una minaccia per la sovranità degli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato ha comunicato che il segretario di Stato ha avviato iniziative mirate a smantellare questa presunta minaccia. La notizia è stata diffusa lunedì e riguarda un intervento diretto contro l’attività della Corte, considerata dall’amministrazione come un ostacolo per gli interessi nazionali.
L’amministrazione Trump fa sul serio contro la Corte penale internazionale. «Il segretario di Stato, Marco Rubio, ha annunciato una vasta campagna per smantellare la minaccia che la Corte penale internazionale rappresenta per la sovranità degli Stati Uniti», ha dichiarato lunedì il Dipartimento di Stato americano. «La campagna prevede una risposta coordinata da tutto il governo per neutralizzare sistematicamente la capacità della Cpi di operare, di prendere di mira militari o funzionari americani o di minacciare in altro modo la sovranità americana», ha aggiunto. «Le nazioni che si rifiutano di respingere la falsa autorità della Corte penale... 🔗 Leggi su Panorama.it
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