marco rubio contro la corte penale internazionale

Il segretario di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato che la Corte penale internazionale interferisce con la sovranità nazionale e che è guidata da nemici degli Stati Uniti. Ha anche affermato che gli Stati Uniti non riconoscono la giurisdizione del tribunale e che adotteranno misure per proteggere i propri interessi. La posizione è stata espressa in risposta alle critiche rivolte al tribunale riguardo alle sue attività e decisioni recenti.

Il segretario di Stato americano dice che il tribunale interferisce con la sovranità nazionale e che è guidato da nemici degli Stati Uniti Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha pubblicato sul Wall Street Journal un lungo editoriale in cui invoca lo smantellamento della Corte penale internazionale, il principale tribunale internazionale per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Gli Stati Uniti non ne fanno parte: la campagna di Rubio punta a convincere gli stati che hanno ratificato il trattato a uscirne. Nell’articolo, accompagnato da un video sui social, Rubio sostiene che la Corte si sia allontanata dal suo mandato iniziale, che sia «sostenuta e gestita da una potente rete di organizzazioni non governative di sinistra, globalisti arroganti e governi ostili del Terzo Mondo». 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Marco Rubio Declares War on ICC, Launches US Campaign Against International Criminal Court

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