Nel 2025 in Lombardia, i contratti a tempo determinato sono stati il doppio di quelli a tempo indeterminato. Le nuove assunzioni sono diminuite rispetto all’anno precedente, mentre le cessazioni di rapporto di lavoro sono aumentate significativamente rispetto al periodo pre-Covid. La tendenza indica un aumento dell’uso di contratti a termine e una riduzione delle assunzioni stabili.

Milano, 10 luglio 2026 – Nuove assunzioni in calo nel 2025, mentre il lavoro diventa sempre più “a termine” e le cessazioni decisamente più elevate che nel periodo pre-Covid. Il quadro del lavoro in Lombardia, per il 2025, delineato dai dati Inps racconta uno scenario frammentato, in cui le cessazioni da rapporti a tempo indeterminato superano le nuove assunzioni di questo tipo, a favore di contratti a termine, più flessibili sia per le imprese che per chi lavora e può più facilmente cercare opportunità migliori. Guardando ai numeri, nel complesso in Lombardia il 2025 si chiude con 1.467.574 nuovi rapporti di lavoro, in leggero calo rispetto al 2024 (circa il 2% in meno). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavoro in Lombardia, nel 2025 i nuovi contratti a tempo determinato sono stati il doppio degli indeterminati

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