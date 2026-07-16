Conti in attivo per Fratelli d’Italia | utile di 1,17 milioni record di tessere e di donazioni 2xmille

Fratelli d’Italia ha registrato un utile di 1,17 milioni di euro, il miglior risultato di sempre. L’organizzazione ha anche raggiunto un record di tessere e di donazioni 2xmille. Le sorelle Meloni, una alla guida del governo e l’altra del partito, si dimostrano attente alla gestione finanziaria sia a livello pubblico che politico.

Le sorelle Meloni, una alla guida del governo, un’altra alla guida del partito, si rivelano amministratrici oculate sia dei conti pubblici che di quelli che scaturiscono dall’organizzazione politica. Ma il merito della buona gestione e degli ottimi risultati del partito di via della Scrofa si divide equamente anche con Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione, oltre che con gli amministratori contabili. I numeri del 2025 sono ottimi. Fratelli d’Italia chiude il 2025 con i conti in utile. Circa 10 milioni di euro di liquidi, oltre 6,6 milioni di euro dal 2xmille, poco meno di 2,5 milioni dalle ‘donazioni’ di parlamentari. Conti in attivo per Fratelli d’italia nel 2025, che chiude l’ultimo bilancio, quello al 31 dicembre, co n un avanzo di gestione di 1 milione, 177mila 270 euro milioni di euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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