Forza Italia ha chiuso il bilancio 2025 con un avanzo di circa 3 milioni di euro, segnando un saldo positivo. La cifra include oltre tre milioni di donazioni, provenienti da aziende e privati, tra cui produttori di pomodori pelati e imprese del settore cinematografico. Il partito ha anche ridotto i debiti accumulati negli anni precedenti, migliorando la propria situazione finanziaria complessiva.

Conti in attivo per Forza Italia, che chiude il bilancio 2025 con un avanzo di circa 3 milioni riducendo la zavorra dei debiti accumulati negli anni precedenti. Merito anche dei finanziatori, che hanno contribuito con oltre 1,2 milioni sul fronte delle aziende e per oltre 2 milioni su quello delle persone fisiche, privati cittadini ed eletti. Il bilancio 2025 di Forza Italia: conti in attivo e donazioni milionarie. I contributi sono arrivati da aziende di natura disparata, dal nord come dal sud. Si va dal servizio lavanderia al cinema, dal packaging alimentare alle bevande, passando per i pelati di pomodoro. In totale nelle casse azzurre sono arrivati 1 milione 202mila 500 euro, versati da 81 aziende. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Secoloditalia.it - Forza Italia, conti in attivo e oltre 3 milioni di donazioni: dai pomodori pelati al cinema, le imprese che sostengono gli azzurri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Forza Italia Arezzo e Lucia Cherici sostengono la svolta per i giovani e le imprese del territorio con la Riforma Valditara e Modello “4+2” ArezzoIl 11 maggio 2026, Forza Italia Arezzo e Lucia Cherici hanno espresso il loro sostegno alla Riforma Valditara e al Modello “4+2”, considerando queste...

Elezioni, ecco le liste di Forza Italia e Forza Azzurri dei candidati al Consiglio a sostegno di Dino AlongeSono state depositate le liste dei candidati di Forza Italia e Forza Azzurri per le elezioni al Consiglio comunale a sostegno di Dino Alonge.

Temi più discussi: Forza Italia chiude il 2025 in utile: tesseramenti e quote associative spingono i conti; Trasporto pubblico unico, Forza Italia avverte: Non vogliamo essere governati solo da Bologna; Forza Italia, la pace armata del congresso in Lombardia: due mesi di trattative per evitare la conta; Forza Italia in trincea a Vizzini: la resa dei conti tra le correnti del partito.

Il Superbonus racconta bene cosa accade quando la propaganda prende il posto della responsabilità: si promette tutto, si spendono risorse enormi e alla fine il conto resta sulle spalle degli italiani. x.com

Forza Italia: conti in attivo nel 2025 con avanzo circa 3 milioni euroConti in attivo per Forza Italia nel 2025. Secondo l’ultimo bilancio, chiuso al 31 dicembre scorso, il partito guidato da Antonio Tajani, esattamente tre anni dopo la morte del suo fondatore Silvio Be ... ilcorrieredelgiorno.it

Forza Italia, il 'tesoretto' di Tajani: conti in attivo nel 2025 con avanzo circa 3 milioni euroConti in attivo per Forza Italia nel 2025. Secondo l'ultimo bilancio, chiuso al 31 dicembre scorso, il partito guidato da Antonio Tajani, esattamente tre anni dopo la morte del su ... adnkronos.com