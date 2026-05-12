Vaticano bilancio Ior in attivo | 51 milioni di utile al Papa dividendo di 24 milioni

Da tv2000.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo IOR ha registrato un utile di 51 milioni di euro nel primo anno di pontificato di Leone. La gestione dei portafogli è stata definita “disciplinata” e ha contribuito ai risultati, insieme alle condizioni favorevoli di mercato. Dal bilancio emerge anche un dividendo di 24 milioni di euro destinato al Papa. Questi dati si riferiscono al bilancio del Vaticano, che ha mostrato un saldo positivo dopo anni di risultati più complessi.

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Volano i conti dello IOR nel primo anno di pontificato di Leone. Grazie a una gestione “disciplinata” dei portafogli ma anche alle condizioni favorevoli di mercato. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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