Il gol di Lautaro Martínez all’ultimo minuto ha eliminato l’Inghilterra e portato l’Argentina in finale. L’attaccante ha segnato al 92°, contribuendo alla rimonta della squadra guidata da Scaloni. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Argentina, che ha superato l’Inghilterra grazie al gol decisivo di Martínez. La prestazione dell’attaccante si inserisce in un percorso di conferma delle sue capacità offensive.

Il gol che al 92? ha piegato l’Inghilterra e spedito l’Argentina in finale porta la firma di Lautaro Martínez, ancora una volta decisivo nella rimonta della Seleccion di Scaloni. E, a poche ore di distanza, rende quasi profetiche le parole che Antonio Conte gli aveva dedicato appena pochi giorni prima. L’elogio (profetico) di Conte. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Napoli — oggi tra i candidati alla panchina della Nazionale — aveva esaltato il capitano nerazzurro: “La sua crescita continua. E poi la personalità e il carisma. C’è un’Inter con Lautaro e un’Inter senza: la sua presenza sposta tanto”. Conte si... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte conosce benissimo i suoi calciatori: profetiche le sue parole su Lautaro

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