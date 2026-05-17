Antonio Conte ha annunciato che il presidente del club conosce da circa un mese le sue intenzioni di lasciare la squadra. Le dichiarazioni sono state fatte durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi della possibile separazione. La notizia si aggiunge a una serie di segnali che indicano una possibile conclusione del rapporto tra l’allenatore e il club partenopeo. I commenti di Conte hanno fatto il giro dei media sportivi e sono stati interpretati come un passo verso l’addio.

Pisa, 17 maggio 2026 – Quasi come un déjà-vu rispetto a un anno fa, Antonio Conte sembra aver imboccato il viale che potrebbe portarlo lontano dal Napoli. Se allora, in pieno clima di festa per lo scudetto, alla fine l'allarme sarebbe rientrato dopo un incontro chiarificatore con Aurelio De Laurentiis, stavolta il tecnico salentino, a margine della vittoria contro il Pisa che ha dato agli azzurri la matematica qualificazione alla prossima Champions League, sembra lanciare inequivocabili segnali di addio. Le dichiarazioni di Conte. Conte comincia il suo intervento ai microfoni di Dazn innanzitutto ribadendo quanto, in fondo, si aspettava un'annata così travagliata: il resto lo ha fatto una serie di infortuni dal suo punto di vista impossibile da prevedere ed evitare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, da Conte parole di addio: “De Laurentiis conosce da un mese le mie intenzioni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli - De Laurentiis blinda Conte, proposto il rinnovo

Sullo stesso argomento

Conte: “Col presidente è già un mese che ho parlato e gli ho esposto il mio pensiero e le mie intenzioni”L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Pisa Pisa-Napoli 0-3,...

In caso di addio di Conte, il Napoli si fionderà su Italiano: De Laurentiis è un suo estimatore (Schira dà la ferale notizia)Su Tuttosport: "Occhio pure al Milan: se Allegri dovesse farsi attrarre dalle sirene madrilene, i rossoneri potrebbero virare sull'attuale tecnico...

#Conte , parole d'addio al #Napoli ? De Laurentiis conosce il mio pensiero da un mese, gli sarò grato a prescindere calciomercato.com/liste/napoli-c… x.com

Conte, parole d’addio al Napoli: il destino deciso un mese fa e le tracce di mercatoRaggiunta la Champions League, il tecnico leccese fa capire che la sua storia sotto il Vesuvio è finita. A meno che De Laurentiis non abbia in tasca un jolly da ... panorama.it

Napoli, da Conte parole di addio? De Laurentiis sa tutto da un mese, gli sarò sempre grato. Poi la bordata sui tanti infortuniIl tecnico azzurro Conte sarcastico sugli infortuni che molti addebitano alla sua preparazione atletica, il ringraziamento alla squadra, i dubbi sul futuro ... sport.virgilio.it