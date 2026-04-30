Alexander Blockx si è qualificato per le semifinali all’ATP di Madrid 2026, dopo aver sconfitto Casper Ruud. Le dichiarazioni di Sinner si sono rivelate accurate, dato che il giocatore ha proseguito la sua strada nel torneo. La partita ha portato Blockx a superare un avversario di alto livello, consentendogli di avanzare nella competizione. La semifinale rappresenta un passo importante per l’atleta, che ha dimostrato solidità sui campi spagnoli.

Alexander Blockx continua il suo percorso all’ATP di Madrid 2026 battendo Casper Ruud ed accedendo alle semifinali. Il classe 2005 belga ha sorpreso il campione in carica al termine di un match terminato 6-4 6-4 e concluso in un’ora e trentasei minuti. Si tratta della prima semifinale in un 1000 per il talento di Anversa che continua la sua prorompente crescita. Blockx già a Montecarlo aveva iniziato a stupire gli addetti ai lavori, conquistando gli ottavi di finale e battendo nettamente un osso duro come Flavio Cobolli. Delle qualità e delle doti tecniche del 21enne se ne era già accorto Jannik Sinner. In un passaggio della sua conferenza stampa a Madrid, l’altoatesino aveva sottolineato le capacità del belga e la sua curiosità nel vedere giocare i ragazzi più giovani.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Blockx in semifinale a Madrid: le parole di Sinner si sono rivelate profetiche

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Vorrei ricordare al volo - a tutti quelli che dall'alto della loro frustrazione straparlavano e insultavano CoBello de Roma per aver perso 6-3 6-3 con Alexander Blockx ai sedicesimi di Montecarlo - che oggi Blockx ha sderenato Ruud (Ruud, non cicciobolletta er - facebook.com facebook

Learner Tien (2005) Alexander Blockx (2005) Joao Fonseca (2006) Rafael Jodar (2006) Era da tanto tempo che il #tennis non "trovava" una quantità così nutrita di giovani competitivi ai massimi livelli in un lasso di tempo così ridotto (un anno e x.com