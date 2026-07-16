Consorzio Parmigiano Reggiano | Siamo la Ferrari dei formaggi

Il Consorzio Parmigiano Reggiano si confronta con le istituzioni, portando con sé un simbolo visibile del suo percorso di crescita. Dalle colline di Medesano fino a un evento a Palazzo Chigi, rappresentanti del consorzio mostrano con orgoglio il loro impegno e la qualità del formaggio, paragonandosi alla Ferrari dei formaggi. La presenza sul palco e la spilla indossata testimoniano il riconoscimento ottenuto nel tempo.

Dalle colline di Medesano (Parma) fino al palco di Palazzo Chigi, con una spilla appuntata sul petto a dimostrazione della lunga strada fatta. Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, è stato insignito del titolo di Maestro dell’arte casearia italiana, uno dei riconoscimenti assegnati ieri dal governo alle eccellenze che hanno contribuito a valorizzare il patrimonio agroalimentare del Paese. A consegnare il premio, la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, nel corso della cerimonia a Roma. A Bertinelli sono poi arrivati i complimenti del governatore de Pascale e dell’assessore regionale Mammi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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