Formazione il Consorzio del Parmigiano Reggiano rinnova il bando per due borse di studio

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha annunciato il rinnovo del bando per il secondo anno, destinato a finanziare due borse di studio rivolte ai giovani interessati a seguire un percorso formativo nel settore lattiero-caseario. La selezione è rivolta a chi desidera approfondire le proprie competenze nel campo e ottenere un supporto economico per le proprie attività di studio. La scadenza per la presentazione delle domande è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione.

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Il Consorzio del Parmigiano Reggiano rinnova per il secondo anno il bando a sostegno dei giovani che vogliono intraprendere un percorso formativo nell’ambito lattiero-caseario. È prevista l’assegnazione di due borse di studio dedicate a studenti che si iscriveranno al corso di laurea a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Borse di studio. Al via il bando per i "Voucher"Sono aperte le domande per richiedere il "Voucher Io Studio 2025/2026", la borsa di studio promossa dal ministero dell’Istruzione e del Made in Italy... Cavriglia. Aperto il bando per le borse di studioArezzo, 23 marzo 2026 – Aperte le domande per le borse di studio “IoStudio” 2025/2026 a Cavriglia. Parmigiano Reggiano Protagonista a Tuttofood, con Premiazioni, Masterclass e Degustazioni. In evidenzaConfermato il trend positivo dell’export: +1,8% nel primo trimestre 2026 Dall’11 al 14 maggio la Dop torna a Fiera Milano (Pad. 1 – Stand P01) per consolidare le relazioni con i buyer globali. Al cent ... gazzettadellemilia.it Consorzio del Parmigiano Reggiano: Valorizziamo e aiutiamo i caseificiAmministrare una zona di origine da 291 caseifici (distribuiti tra cinque province) in grado di produrre oltre 4 milioni di forme all’anno per un fatturato superiore ai 3,2 miliardi di euro richiede ... ilrestodelcarlino.it