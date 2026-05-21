Formazione il Consorzio del Parmigiano Reggiano rinnova il bando per due borse di studio
Il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha annunciato il rinnovo del bando per il secondo anno, destinato a finanziare due borse di studio rivolte ai giovani interessati a seguire un percorso formativo nel settore lattiero-caseario. La selezione è rivolta a chi desidera approfondire le proprie competenze nel campo e ottenere un supporto economico per le proprie attività di studio. La scadenza per la presentazione delle domande è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione.
Il Consorzio del Parmigiano Reggiano rinnova per il secondo anno il bando a sostegno dei giovani che vogliono intraprendere un percorso formativo nell’ambito lattiero-caseario. È prevista l’assegnazione di due borse di studio dedicate a studenti che si iscriveranno al corso di laurea a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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