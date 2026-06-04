Consorzio del Parmigiano Reggiano protagonista a Identità Milano 2026
Il Consorzio del Parmigiano Reggiano parteciperà a Identità Milano 2026, il congresso dedicato alla cucina d’autore, che si terrà dal 7 al 9 giugno all’Allianz MiCo di Milano. La presenza del consorzio al evento si concentra sulla promozione del formaggio e delle sue caratteristiche. L’appuntamento riunisce chef, produttori e operatori del settore alimentare italiani. La manifestazione si svolge su tre giorni e rappresenta uno dei principali eventi del settore gastronomico in Italia.
Il Consorzio del Parmigiano Reggiano sarà protagonista a Identità Milano 2026, il più importante congresso italiano dedicato alla cucina d’autore, in programma dal 7 al 9 giugno all’Allianz MiCo di Milano. Per il sesto anno consecutivo main sponsor della manifestazione, la Dop porterà sul palco. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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