Consorzio di bonifica e organizzazioni agricole fanno squadra per il futuro dell' irrigazione

Il Consorzio di bonifica e le organizzazioni agricole hanno annunciato un accordo per migliorare la gestione dell’irrigazione nell’Alto Valdarno. L’obiettivo è potenziare le infrastrutture e pianificare investimenti condivisi per garantire il trasporto dell’acqua nelle aree agricole. La collaborazione mira a rispondere alle sfide poste dai cambiamenti climatici, mantenendo le risorse idriche disponibili e migliorando l’efficienza del sistema di distribuzione. In questa zona, l’acqua è presente, ma si lavora per assicurarne un utilizzo più efficace.

Arezzo, 16 luglio 2026 – L'acqua c'è, ora bisogna portarla dove serve Consorzio di bonifica e organizzazioni agricole fanno squadra per i l futuro dell'irrigazione: infrastrutture, investimenti e una strategia condivisa per affrontare i cambiamenti climatici L'acqua in Alto Valdarno non manca. A mancare, ancora oggi, sono le infrastrutture necessarie per distribuirla alle aziende agricole che ne hanno bisogno. È questo il paradosso da cui è partito e il confronto tra il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e le organizzazioni agricole delle province di Arezzo e Siena, riunite nella sede consortile per fare il punto sulle prospettive dell'irrigazione in un territorio sempre più esposto agli effetti dei cambiamenti climatici e ancora poco servito dalle reti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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