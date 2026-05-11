Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 2026 | c' è la presentazione ufficiale

Domani a Caserta si terrà la presentazione ufficiale della “Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 2026”, un evento organizzato dal Consorzio di Bonifica Volturno e inserito nel programma nazionale promosso dall’Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica. L’iniziativa coinvolgerà enti e operatori del settore e si svolgerà nel rispetto delle modalità previste dall’organizzazione. La conferenza stampa si svolgerà nel pomeriggio.

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Sarà presentata domani, martedì 12 maggio, a Caserta la “Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 2026”, iniziativa promossa dal Consorzio di Bonifica Volturno nell’ambito del programma nazionale coordinato da ANBI.La conferenza stampa di presentazione si terrà alle ore 10.30 presso la sede.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Consorzio, la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’IrrigazioneArezzo, 8 maggio 2026 – Stivali, curiosità e tanta voglia di scoprire la natura: saranno i bambini i protagonisti più attesi della Settimana... Focene, presentata all’impianto idrovoro la Settimana Nazionale della BonificaFiumicino, 8 maggio 2026 – Si è svolta presso l’impianto idrovoro di Focene del Consorzio di Bonifica Litorale Nord la conferenza stampa di... Argomenti più discussi: ANBI, l'acqua come risorsa strategica per la pace: si apre la Settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione; 26ª Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, presentazione il 7 maggio; Focene, presentata all’impianto idrovoro la Settimana Nazionale della Bonifica; La bonifica diventa avventura. I bambini esploratori dei fiumi. ANBI, l’acqua come risorsa strategica per la pace: si apre la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione ift.tt/XtgZqI5 x.com Milano, bufera sulle torri della Bovisa. I residenti: Su di noi costi occulti reddit ANBI, al via la Settimana della Bonifica 2026: L’acqua coltiva la paceÈ stata presentata presso l’impianto idrovoro di Focene, nella Città Metropolitana di Roma, la 26esima edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 2026, in programma da sabato ... affaritaliani.it