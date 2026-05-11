Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 2026 | c' è la presentazione ufficiale
Domani a Caserta si terrà la presentazione ufficiale della “Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 2026”, un evento organizzato dal Consorzio di Bonifica Volturno e inserito nel programma nazionale promosso dall’Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica. L’iniziativa coinvolgerà enti e operatori del settore e si svolgerà nel rispetto delle modalità previste dall’organizzazione. La conferenza stampa si svolgerà nel pomeriggio.
Sarà presentata domani, martedì 12 maggio, a Caserta la “Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 2026”, iniziativa promossa dal Consorzio di Bonifica Volturno nell’ambito del programma nazionale coordinato da ANBI.La conferenza stampa di presentazione si terrà alle ore 10.30 presso la sede.🔗 Leggi su Casertanews.it
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