Consorzio la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione

Nella giornata del 8 maggio 2026, si è svolta ad Arezzo la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, un evento dedicato alla promozione delle attività legate alla gestione delle risorse idriche e alla tutela del territorio. Durante l’iniziativa, bambini e famiglie hanno partecipato a diverse attività all’aperto, indossando stivali e osservando con interesse le tecniche di irrigazione e conservazione ambientale. La manifestazione ha coinvolto vari soggetti del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 8 maggio 2026 – Stivali, curiosità e tanta voglia di scoprire la natura: saranno i bambini i protagonisti più attesi della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, l’iniziativa promossa da ANBI (Associazione dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione), insieme al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e a Unarga, con media partner Rai. Nel comprensorio dell’Alto Valdarno il programma si trasforma in un viaggio tra torrenti, argini e oasi naturali, dove l’educazione ambientale incontra il gioco e l’avventura. La manifestazione prenderà il via sulle sponde del torrente Chiassa, alle porte di Arezzo, nella cornice del “Fiume Abbraccio d’Arno”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consorzio, la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione Notizie correlate ‘Metropoli di paesaggio’, il progetto del Consorzio di Bonifica ottiene la menzione speciale al Premio nazionaleIl premio, promosso dal Ministero della Cultura in occasione della giornata nazionale del paesaggio, rappresenta la selezione italiana per il Premio... Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, il documento conclusivo: Diga di Vetto la soluzione più efficaceE’ stato pubblicato oggi il documento conclusivo della stazione appaltante, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, contenente le risposte alle... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 26ª Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, presentazione il 7 maggio; Giornata Nazionale del Made in Italy: lunedì 4 maggio convegno di Conflavoro Oristano al Consorzio UNO; ANBI, l'acqua come risorsa strategica per la pace: si apre la Settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione; Formia si racconta in bicicletta nella settimana del Giro d’Italia. Consorzio, la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’IrrigazioneNel comprensorio dell’Alto Valdarno il programma si trasforma in un viaggio tra torrenti, argini e oasi naturali, dove l’educazione ambientale incontra il gioco e l’avventura ... lanazione.it ANBI, l’acqua come risorsa strategica per la pace: si apre la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazioneIl tema scelto per questa edizione richiama il valore strategico della risorsa idrica quale elemento di equilibrio, cooperazione e sviluppo sostenibile ... affaritaliani.it In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia (9-17 maggio), il nostro Comune aderisce al progetto "Tutti a tavola, tutti insieme", promosso dall’AIC Piemonte (Associazione Italiana Celiachia) . Tra il 9 e il 17 maggio 2026, nelle nostre mense scolasti - facebook.com facebook