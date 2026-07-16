Confagricoltura ha sottolineato la necessità di aumentare la liquidità delle imprese agricole. L'organizzazione invita a sostenere la valorizzazione del prodotto italiano sia sul mercato interno che internazionale, puntando a promuoverne il consumo. L’obiettivo è favorire una ripresa del mercato agricolo attraverso interventi che facilitino l’accesso a risorse finanziarie per le aziende.

Favorire la liquidità delle imprese e insistere sulla valorizzazione del prodotto italiano in Italia e all’estero promuovendone il consumo e contribuendo concretamente alla ripresa del mercato. È questa la proposta del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti (nella foto sopra), al tavolo di settore convocato ieri pomeriggio al Masaf, nell’ambito delle riunioni indette per affrontare la crisi del comparto olio. Confragricoltura, sul fronte economico, ha ribadito la necessità di strumenti di accesso e sostegno al credito per le imprese, attivando misure fiscali utili alla liquidità aziendale e alla tenuta economica del settore. Per l’organizzazione agricola "l’ olio di oliva italiano resta in difficoltà, soprattutto a causa di fattori esterni che frenano il mercato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Confagricoltura: "Imprese, serve liquidità"

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