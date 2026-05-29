Un rappresentante di Confagricoltura ha annunciato un nuovo approccio, con l’obiettivo di rafforzare il settore agricolo e renderlo più competitivo. Si punta a tutelare le imprese agricole e a gestire le sfide delle trasformazioni attuali, mantenendo saldo il legame con il territorio e le radici locali. La strategia si concentra su un nuovo corso per il settore, con attenzione alle politiche agricole e alle esigenze delle aziende.

Un’agricoltura forte, competitiva e capace di affrontare le trasformazioni del presente, senza perdere il legame con il territorio e con le proprie radici. È questa la visione delineata dalla nuova presidente di Confagricoltura Ferrara Claudia Guidi nel suo discorso di insediamento. Per il prossimo triennio, Guidi prenderà il posto del presidente uscente Francesco Manca e cercherà di rispettare alcuni punti fondamentali: la tutela delle imprese agricole ferraresi, la necessità di rafforzare la rappresentanza sindacale e combattere le grandi criticità che oggi stanno mettendo in difficoltà il comparto agricolo. "L’onore di rappresentare la nostra organizzazione per il prossimo triennio è un’emozione difficile da descrivere – ha detto –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confagricoltura, nuovo corso: "Pac e tutela delle imprese, affrontiamo le trasformazioni"

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