Il Ministro dell’Economia ha dichiarato che il governo è pronto a intervenire per tutelare la liquidità di famiglie e imprese qualora le condizioni lo richiedano. Ha aggiunto che eventuali danni economici sarebbero ingiusti e inaccettabili, sottolineando la disponibilità a intervenire se necessario. La comunicazione si concentra sulla volontà di proteggere il sistema economico in presenza di eventuali criticità.

Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, fuga ogni dubbio: «Se le condizioni lo richiederanno siamo pronti a intervenire per proteggere la liquidità delle famiglie e le imprese perché i danni conseguenti sarebbero ingiusti e inaccettabili». Intervenendo in videocollegamento all’apertura del Salone del Risparmio, in corso a Milano, il responsabile di via XX settembre traccia la rotta e indica le priorità del governo, sia sul fronte interno che sul terreno internazionale, ricordando che «Il mio obiettivo è tenere l’Italia in avanzo primario, non generare ulteriori oneri a carico degli italiani. È un impegno morale prima ancora che finanziario».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giorgetti: “Pronti a proteggere la liquidità di famiglie e imprese”

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