Un gioielliere del cuneese è stato condannato a una pena detentiva dopo aver ucciso due rapinatori che tentavano di fuggire dalla sua gioielleria. La decisione è stata annunciata nelle ultime ore e sta generando molte discussioni. La sentenza riguarda l’episodio in cui, durante il tentativo di fuga dei rapinatori, l’uomo ha aperto il fuoco, causando la morte dei due malviventi.

Sta facendo molto discutere la sentenza di questi giorni, che prevede il carcere per il gioielliere del cuneese che ha ucciso due rapinatori che stavano fuggendo dalla sua gioielleria dopo aver compiuto una rapina. Come sempre accade, l'opinione pubblica risulta divisa secondo le due tifoserie dei sostenitori e degli avversari: ma, si sa, l'opinione pubblica non pensa e si muove solo per istinti privi di riflessione (gli stessi che, con ogni probabilità, troverete a commento di queste mie riflessioni.). Sgombriamo subito il campo da ogni equivoco: i due uomini uccisi non sono eroi ma delinquenti, che certo hanno pagato in modo esageratamente alto la loro colpa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Condannato il gioielliere del cuneese che uccise i rapinatori: una sentenza complicata, destinata a far discutere molto

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Mario Roggero, gioielliere che uccise due rapinatori: condanna definitiva - 1Mattina News 16/07/2026

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