concerti al visarno 830 interventi della protezione civile

Durante i primi dieci grandi concerti al Visarno Arena, la protezione civile del Comune di Firenze ha effettuato circa 830 interventi. Le attività hanno riguardato assistenza sanitaria, supporto alle persone con disabilità, gestione logistica e fornitura di informazioni al pubblico. La presenza è stata continua in tutte le manifestazioni, con operazioni svolte in modo coordinato e senza incidenti rilevanti.

Firenze, 16 luglio 2026 - Dall’assistenza sanitaria al supporto alle persone con disabilità, dalla logistica alle informazioni al pubblico. La protezione civile del Comune di Firenze ha garantito una presenza costante durante i primi dieci grandi concerti ospitati al Visarno Arena. Dal 12 giugno al 15 luglio sono state assicurate complessivamente 783 presenze tra volontari, volontarie e personale comunale e sono stati effettuati 830 interventi. In campo sono scesi 673 tra volontari e volontarie, affiancati da 110 presenze del personale dipendente del servizio comunale, tra funzionari, tecnici e operatori. Un dispositivo modulato sulla base... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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