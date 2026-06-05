Un tornado ha colpito Roma, causando 170 interventi di emergenza. La Protezione Civile ha riferito che i soccorsi sono stati gestiti dalla centrale dei vigili del fuoco, in coordinamento con quella della Protezione Civile. Il ruolo dei volontari è stato considerato fondamentale durante le operazioni di intervento. Non sono stati comunicati dettagli sulle zone più colpite o sui danni specifici.

“Se vogliamo fare una stima, gli interventi dovuti al passaggio del tornado sono stati 170 e sono gli interventi posti immediatamente in esecuzione dalla centrale dei vigili del fuoco che era ovviamente in contatto con la centrale della protezione civile”. Giuseppe Sorrentino, Direttore della Protezione civile di Roma, lo spiega a margine di un sopralluogo con il sindaco Roberto Gualtieri in via dei Prati Fiscali, facendo il punto degli interventi dovuti al passaggio della tromba d’aria sul quartiere. “Dalla Protezione civile il segnale si è diramato a tutta l’organizzazione per fare in modo che il CEV, il Centro Emergenza Verde, del... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Tornado a Roma, Protezione Civile: “170 interventi, fondamentale il ruolo del volontariato”

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