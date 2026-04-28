Protezione civile 764 mila euro per la rete regionale | tre interventi anche nel Riminese

Sono stati stanziati 764 mila euro per migliorare la rete di protezione civile a livello regionale. I fondi saranno utilizzati per tre interventi che riguardano anche il territorio del Riminese. In particolare, si prevedono interventi di potenziamento tecnologico dei Centri operativi comunali e l'ampliamento dei Centri di prima assistenza. Questi interventi mirano a rafforzare la capacità di risposta in caso di emergenze.

Potenziamento tecnologico dei Centri operativi comunali (Coc) e ampliamento dei Centri di prima assistenza. Realizzazione di nuove aree destinate alla concentrazione di persone, mezzi e materiali in caso di emergenza, insieme a interventi di manutenzione straordinaria delle sedi dei vigili del.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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