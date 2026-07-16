Tutto pronto per la seconda edizione di Urbino Food Fusion, che torna nel cortile di Santa Chiara dal 24 al 26 luglio. Tre giorni in cui, dalle ore 18 fino a mezzanotte, si potranno assaggiare decine di piatti preparati da chef del territorio ma tutt’altro che “i soliti“: parola d’ordine sarà la contaminazione tra ingredienti e ricette internazionali. "Tutto è nato nel 2024 grazie all’input di CNA – ha spiegato ieri alla presentazione l’assessore al turismo Francesco Guazzolini – e poi ha ricevuto il supporto di Camera di commercio e Confidi Uni.Co. Quest’anno la cornice, già panoramica, sarà ancora più bella con un allestimento che prevede anche delle piante e dei fiori e una migliore illuminazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Con ‘Urbino Food Fusion’ i veri sapori internazionali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Debutta a San Giovanni Valdarno l'International Street Food all'interno della manifestazione “Sapori dal Mondo, Sapori D'Europa”A San Giovanni Valdarno è iniziata la manifestazione “Sapori dal Mondo, Sapori D'Europa”, con il debutto dell'International Street Food.

Torna lo Spilamberto Street Food Festival, l'evento che celebra al meglio la cultura dei sapori saporiDopo il successo delle edizioni passate, a Spilamberto torna lo Street Food Festival, un evento che si svolge nel centro cittadino e che coinvolge...

Argomenti più discussi: Con ‘Urbino Food Fusion’ i veri sapori internazionali; Urbino Food Fusion, la Valle del Vento e il suo menù contro le guerre; Urbino Food Fusion 2026: tre giorni di sapori, musica e artigianato dal 24 al 26 luglio; Urbino Food Fusion, i protagonisti. Il Ristorante Portanova lancia un ponte con l’Oriente.

Presentata Urbino Food Fusion, tornano le contaminazioni con UFF 2026 ift.tt/EmcztdT x.com