Debutta a San Giovanni Valdarno l' International Street Food all' interno della manifestazione Sapori dal Mondo Sapori D' Europa

A San Giovanni Valdarno è iniziata la manifestazione “Sapori dal Mondo, Sapori D'Europa”, con il debutto dell'International Street Food. La manifestazione si svolge dal 13 maggio 2026 e vede la partecipazione di diversi operatori di cibo di strada provenienti da vari paesi. La manifestazione si svolge nel centro della città e prevede numerosi stand dedicati a piatti tipici internazionali. La giornata è dedicata alla scoperta di specialità culinarie di diverse nazionalità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 13 maggio 2026 – . Da giovedì 14 a domenica 17 maggio 2026 in Viale Diaz a San Giovanni Valdarno. Dal 14 al 17 maggio 2026 a San Giovanni Valdarno i n Viale Diaz avrà luogo un lungo weekend all’aria aperta, pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, che potranno vivere un’esperienza immersiva tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si conferma tra gli appuntamenti più seguiti e apprezzati del panorama dello street food italiano e internazionale. L’inaugurazione ufficiale di questa tappa è prevista per giovedì 14 maggio 2026 alle ore 18:00, con apertura degli stand fino a mezzanotte.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Debutta a San Giovanni Valdarno l'International Street Food all'interno della manifestazione “Sapori dal Mondo, Sapori D'Europa” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Arriva l’International Street Food. Sapori dal mondo nel parco International Street Food in riva al mare: quattro giorni tra alta cucina di strada, sapori italiani e dal mondoIl buon cibo di strada fa tappa a Riccione con food truck italiani e stranieri: dal 30 aprile al 3 maggio, il parco di Villa Mussolini ospita... Argomenti più discussi: Costa alla terza finale in quattro anni: sulla via per la A1 c’è San Giovanni Valdarno; San Giovanni. Un nuovo elettrodotto interrato servirà il quartiere Oltrarno; Capolavoro Costa: domina San Giovanni Valdarno e vede la Serie A1; Assemblea all’ex Calzaturificio TM, oggi Progetto Scarpa Srl di San Giovanni: Non riceviamo lo stipendio da alcuni mesi. Il 25 maggio tavolo di crisi con la Regione. Debutta a San Giovanni Valdarno l'International Street Food all'interno della manifestazione Sapori dal Mondo, Sapori D'EuropaArezzo, 13 maggio 2026 – Debutta a San Giovanni Valdarno l'International Street Food all'interno della manifestazione Sapori dal Mondo, Sapori D'Europa. Da giovedì 14 a domenica 17 maggio 2026 in Vi ... lanazione.it