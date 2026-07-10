La partita tra Spagna e Belgio, seconda sfida del quarto di finale, si avvicina. La nazionale spagnola schiererà la formazione prevista, con il tecnico che conferma il tridente composto da Yamal, Oyarzabal e Baena, con Olmo a supporto. Per il Belgio, si ipotizza che De Bruyne possa partire titolare fin dall'inizio. La sfida si svolgerà in giornata e si attende la formazione ufficiale prima del calcio d'inizio.

Il secondo quarto di finale di questo Mondiale vedrà la sfida tra Spagna e Belgio. De la Fuente non ha dubbi e si affida al solito tridente formato da Lamine Yamal, Oyarzabal e Baena, con Dani Olmo a supporto. Garcia punta ancora su De Ketelaere al centro dell'attacco, con De Bruyne che potrebbe riprendersi una maglia da titolare. Queste le probabili formazioni di Spagna-Belgio. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Spagna-Belgio, probabili formazioni: De la Fuente senza dubbi, De Bruyne dal 1'?

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