Il tecnico della nazionale spagnola ha espresso una preferenza per un allenatore di nazionalità spagnola rispetto a Mourinho, che ha ricevuto un'offerta per allenare il Real Madrid. La sua opinione si basa sulla volontà di valorizzare gli allenatori locali. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali riguardo alla decisione finale del club riguardo all’incarico. La discussione si è sviluppata principalmente sui social media, senza ulteriori commenti pubblici da parte delle parti coinvolte.

2026-06-01 16:01:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Luis de la Fuente non è rimasto deluso di essere stato trascurato per l’incarico al Real Madrid, ma preferirebbe che fosse preso da uno spagnolo e non da Jose Mourinho. Mourinho tornerà per un secondo periodo al Santiago Bernabeu se Florentino Perez in carica vincerà le elezioni presidenziali, come previsto, domenica contro lo sfidante Enrico Riquelme. La decisione di Perez di tornare a Mourinho è una sorpresa dato che uno dei compiti principali del volubile portoghese è riportare l’armonia in uno spogliatoio fratturato. Dato il suo... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il tecnico della Spagna De la Fuente critica Mourinho per l’incarico al Real Madrid: “È importante valorizzare l’allenatore spagnolo”

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