Con il satellite internet volerà anche nei borghi

Il test della connessione satellitare condotto in Lombardia si è concluso con esito positivo. Il sottosegretario ha annunciato che i risultati sono stati incoraggianti e che si procederà con le fasi successive del progetto. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui prossimi interventi, né sui territori coinvolti oltre alla regione testata. La sperimentazione mira a portare internet anche nei piccoli centri e nelle zone più isolate.

Sottosegretario Alessio Butti, il test della connessione satellitare in Lombardia si è concluso con successo. Quali sono i passaggi successivi? «La sperimentazione ha fornito indicazioni molto positive. L'abbiamo fortemente voluta e i risultati ci hanno dato ragione. Il prossimo passo sarà completare il rapporto tecnico e valorizzarne i risultati nell'aggiornamento della Strategia nazionale Bul (Banda Ultra Larga, ndr). L'obiettivo è integrare il satellite in un modello di connettività multimodale, accanto a fibra e wireless, per accelerare la copertura delle aree interne e dei borghi più isolati». Per fare il test, con quali operatori avete... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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