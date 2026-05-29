Borghi in Scena torna nei borghi tra miti e teatro vivo

Nel fine settimana, i borghi di Gerace, Pentedattilo e Bova ospitano Borghi in Scena, un evento che propone spettacoli teatrali, laboratori e narrazioni. Le iniziative si svolgono tra le strade e le piazze, coinvolgendo il pubblico in performance dal vivo. Le attività sono dedicate a raccontare storie di miti e tradizioni, combinando elementi di memoria locale e tematiche contemporanee.

Un nuovo viaggio culturale tra Gerace, Pentedattilo e Bova con spettacoli, laboratori e narrazioni che intrecciano mito, memoria e contemporaneità.. Il viaggio di borghi in scena continua a espandersi e a trasformarsi, tornando dal 30 maggio con nuove tappe che attraversano Gerace, Pentedattilo e Bova, in un percorso che vuole riportare il teatro dentro i luoghi identitari della Calabria, trasformando ancora una volta gli spazi quotidiani in scenari narrativi dove la drammaturgia contemporanea incontra il mito, la memoria e quella dimensione collettiva che borghi in scena sta cercando di ricostruire fin dal suo avvio lo scorso 8 maggio. Il teatro che attraversa i territori. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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