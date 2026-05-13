Borghi in Scena porta il teatro nei borghi calabresi

Da gbt-magazine.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La carovana teatrale Borghi in Scena ha concluso le prime tre tappe nel territorio calabrese, coinvolgendo i borghi di Aiello Calabro, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Gioiosa Ionica. Durante gli eventi, il teatro è stato portato in spazi aperti e ristretti, creando occasioni di confronto tra le comunità locali. Le rappresentazioni hanno trasformato i centri storici in luoghi di incontro, memoria e partecipazione popolare.

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La carovana teatrale conclude le prime tre tappe tra Aiello Calabro, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Gioiosa Ionica, trasformando i borghi in luoghi di incontro, memoria e partecipazione.. Borghi in Scena ha inaugurato le sue prime tre tappe tra Aiello Calabro, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Gioiosa Ionica, portando il teatro fuori dagli spazi convenzionali e trasformando piazze, palazzi storici e teatri comunali in luoghi di incontro e narrazione condivisa. Per tre giorni, dall’8 al 10 maggio, la carovana teatrale ha attraversato la Calabria con spettacoli, laboratori e performance che hanno intrecciato mito, contemporaneità e identità territoriale.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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