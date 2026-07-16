Il difensore Comuzzo sta lasciando la Fiorentina e il Milan è interessato a ingaggiarlo. Dopo l’acquisto di Mario Gila, il club rossonero cerca un altro centrale per rafforzare la rosa. La trattativa si concentra sul trasferimento di Comuzzo dalla squadra viola al Milan. Al momento, non sono stati annunciati dettagli economici o tempi di definizione dell’accordo.

Dopo l’arrivo di Mario Gila il Milan ha necessità dell’arrivo di almeno un altro centrale per completare il reparto a disposizione di Ruben Amorim. Il Milan pensa a Comuzzo (Ansa Foto) – calciomercato.it Pietro Comuzzo, reduce da una stagione non semplice in viola, potrebbe cambiare maglia in estate non essendo una priorità per quello che riguarda la formazione di Fabio Grosso. Le qualità del calciatore classe 2005 non sono in dubbio, con il giovane che era riuscito ad entrare in pianta stabile nel giro della nazionale italiana quando sulla panchina c’era Luciano Spalletti. Il Milan, che potrebbe salutare Tomori nelle prossime settimane, è alla ricerca di nuovi difensori con Comuzzo che potrebbe rappresentare una possibilità per la difesa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Comuzzo in uscita dalla Fiorentina, spunta il Milan per il centrale viola | CM

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