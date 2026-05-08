Kostic nel mirino della Fiorentina possibile colpo a zero dei viola | CM

Filip Kostic potrebbe lasciare la Juventus al termine di questa stagione. La Fiorentina si sarebbe interessata all’esterno serbo, valutando un possibile acquisto a parametro zero. La trattativa tra le due società non è ancora ufficiale, ma il nome di Kostic è al centro di alcune voci di mercato legate ai viola. La situazione resta da seguire nei prossimi giorni.

Filip Kostic potrebbe salutare la Juventus alla fine della stagione in corso con l’esterno che sarebbe finito nel mirino della Fiorentina per il prossimo campionato. Kostic è un’idea di mercato della Fiorentina per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it L’esterno, classe 1992, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe finito sul taccuino di Fabio Paratici, pronto a fare un tentativo per portarlo in viola a partire dal prossimo luglio quando sarà libero dal contratto che lo lega alla Juventus. Le trattative per il rinnovo del giocatore con i bianconeri non sono mai partite con l’esterno che è alla ricerca di una nuova sistemazione per la prossima stagione.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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