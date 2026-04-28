Addio Milan per Fullkrug spunta l’ipotesi Fiorentina per il futuro | CM

Il centravanti tedesco non sarà riscattato dal club milanese al termine della stagione e il suo futuro sembra ormai lontano dal Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, si ipotizza un possibile trasferimento alla Fiorentina, anche se nessuna ufficialità è ancora arrivata. La conclusione del rapporto tra l’atleta e il club milanese avviene dopo una stagione che non ha portato l’opzione di acquisto.

Il futuro di Niclas Fullkrug sarà sicuramente lontano dal Milan con il centravanti tedesco che non sarà riscattato dai rossoneri alla fine del campionato in corso. Spunta la Fiorentina per Fullkrug (Ansa Foto) – calciomercato.it Il cartellino di Niclas Fullkrug non sarà riscattato dal Milan che non appare intenzionato a versare i 5 milioni di euro pattuiti nelle casse del West Ham Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, tra le squadre che si starebbero muovendo sulle tracce dell’attaccante classe 1993 ci sarebbe anche la Fiorentina di Fabio Paratici. Il direttore sportivo dei viola sarebbe pronto a fare un tentativo per provare a portare in Toscana l’esperto attaccante per il prossimo campionato andando a mettere in rosa un calciatore di esperienza.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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